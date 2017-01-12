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Melikgazi Belediyespor takımları deplasmanda galibiyet kovalayacak

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:15
Melikgazi Belediyespor takımları deplasmanda galibiyet kovalayacak
Melikgazi Belediyespor takımları deplasmanda galibiyet kovalayacak

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Erkekler Basketbol 2. Ligi A grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor hafta sonu namaglup lider Antalyaspor'un konuğu olacak.
Sezona kötü başlayan ancak son iki haftada aldığı iki galibiyetle hem puan cetvelinde yukarılara doğru tırmanan hem de moral bulan Melikgazi Belediyespor hafta sonu oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını antrenör Nihat kahraman nezaretinde Keykubat tesislerinde tam kadro sürdürüyor.
Alınan galibiyetlerin sporcuların özgüvenini yeniden kazanmalarını sağladığını belirten Antrenör Nihat Kahraman, "Galibiyet serisine devam etmek istiyoruz.Rakibimizin konumu ve durumu bizi ilgilendirmiyor.Lider olması,son sırada bulunması biz hedefimizi belirledik,her maç bizim için final.her maçımızı kazanarak bir an önce düşme potasından uzaklaşıp üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz." dedi.Antalyaspor- Melikgazi Belediyespor karşılaşması 14 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.
VOLEYBOL TAKIMI
SON SIRADAKİ 68 AKSARAY BELEDİYESPOR'U YENMEK İSTİYOR
Voleybol Erkekler 1. Ligi B grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor hafta sonu deplasmanda ligin son sırasında bulunan 68 Aksaray Belediyespor takımına konuk olacak. Topladığı 1 puanla 14 takımın bulunduğu ligde son sırada yer alan 68 Aksaray Belediyespor'un 6 puanla bir üst basamağında bulunan temsilcimiz ligde kalabilme yolunda çok önemli olan bu karşılaşmayı kazanarak hem şansızlığını yenmek hem de ligin dibinden kurtulmak istiyor.
Takım, Antrenör Fuat Kalay nezaretinde 68 Aksaray Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına Keykubat tesislerinde günde tek idman yaparak devam ediyor. Antenör Fuat Kalay, "Hedefimiz ligde kalma yolunda çok önemli olan bu maçı kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Ligin ilk yarısında kendi evimizde 3-0 mağlup ettiğimiz rakibimizi inanıyorum ki deplasmanda da mağlup edeceğiz.Artık telafisi olmayan haftalara giriyoruz.Bir an önce arzu ettiğimiz puanları toplamak istiyoruz." dedi.68 Aksaray Belediyespor-Melikgazi Belediyespor karşılaşması 15 Ocak Pazar günü saat 16:00'da Aksaray Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.
Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk, "Takımlarımız geçtiğimiz hafta rakiplerini Kayseri'de konuk etmişlerdi. Bu hafta iki takımımızda deplasmanda zorlu maçlar yapacak. Basketbol takımımız grup lideri önünde, voleybol takımımızda grup sonuncusu önünde galibiyet için sahaya çıkacak. Rakiplerimizin durumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Her maç bizim için final ve her maçımızı kazanmak için son saniyeye kadar mücadelemizi sürdürüyoruz. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum." diye konuştu.
(SK)

12.01.2017 13:19:28 TSI
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