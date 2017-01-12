Bafra'dan Halep'e 25 ton yardım malzemesi
(Fotoğraflı)
Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Samsun İl Müdürlüğü ve Bafra Türk Kızılayı iş birliği ile toplanan 25 ton yardım malzemesi Halep'e gönderildi.
Bafra Türk Kızılayı tarafından daha önceden gönderilen 2 tır yardım malzemesinin ardından KYK İl Müdürlüğü ve Bafra Türk Kızılayı iş birliği ile toplanan temel gıda maddeleri ve battaniye malzemelerinin bulunduğu 25 ton malzeme yüklü 1 tır yola çıktı.
Yardımların toplanmasında emeği geçen öğrencilere ve hayırsever bağışçılara teşekkür eden Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Osman Genç, "Türk insanı olarak ne kadar duyarlı olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk" dedi.
(ŞU-SLH-Y)
12.01.2017 13:25:18 TSI
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