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Erken doğan kuzular yüzleri güldürdü



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta, 'baharın müjdecisi' olarak görülen kuzuların erken doğması hayvan yetiştiricilerini sevindirdi.

Bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta, geçen yıllara oranla yaklaşık 1,5 ay önce başlayan ve devam eden kuzu doğumları, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürdü. Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Savaşçılar köyünde, her yıl şubat ayının ortalarına doğru doğan kuzular, bu yıl ocak ayının başında doğmaya başladı. Kuzuların erken doğmasına sevindiklerini söyleyen Savaşçılar Köyü Muhtarı Abdurrahman Binici, kuzuların erken doğmuş olmasının kendileri için avantajlı olduğunu ve ilkbaharda satışa sunacaklarını söyledi. Her yıl koyunların şubat ayının ortasında doğum yaptığını hatırlatan Abdurrahman Binici, "İlk defa bu yıl erken koç kattığımız için koyunlarımız erken doğum yapmaya başladı. Kuzularımıza şu anda yem vermeye başladık. Böyle olunca biz besiciler için daha avantajlıdır. Çünkü kuzularımız erken büyüyünce satışları da erken olacaktır. Benim 78 koyunum var. Bazıları ikiz doğduğu için yaklaşık 100 kuzu olmuştur" dedi.

45 haneli ve yaklaşık 450 nüfuslu köyün geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Binici, "Köyümüzde çok az sayıda büyükbaş hayvan var. 6 -7 bin civarında da küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bunun neticesinde yaklaşık 4 bin civarında kuzunun doğacağını tahmin ediyoruz. Kırsal kesimde olduğumuz için sadece geçimimiz hayvancılıktır. Bu nedenle köylüler olarak bu sene ortak bir karar aldık, kuzularımız erken doğsun diye koçu erken saldık ve şu anda koyunlarımızın büyük bir bölümü doğum yaptı" diye konuştu.

(NA-MSA-Y)



12.01.2017 13:27:37 TSI

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