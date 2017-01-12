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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Iğdır'da 'gümrük' toplantısı

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:39
Iğdır'da 'gümrük' toplantısı
Iğdır'da 'gümrük' toplantısı

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin gümrük mevzuatlarında yapılan değişikliklerle ilgili bir program düzenlendi.
Iğdır Polisevinde düzenlenen programa Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, İl Emniyet Müdürü Orhan Çelik, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Ud katıldı. Yapılan sunumda konuşan Vali Alpman, "Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasının ihracatçı üyelerinin, mazot farkı adı altında alınan kantar ücretlerinin yüksek olduğunu dile getirmesi üzerine çalışma başlattık. Bu durumun daha önce Nahçıvan makamlarınca belirlenen ücretin üstünde olduğunu, Nahçıvan makamlarına bildirilmiş ve yapılan çalışmalar sonuç vermiştir. Çalışmalar sonucunda Nahçıvan'a giriş yapan araçlardan mazot farkı adı altında ücretin giriş çıkış dahil olmak üzere kamyonlarda 65, tırlarda ise 115 dolara indirilmiştir" dedi.
Daha sonra Dilucu Sınır Kapısında yapılan çalışmalar neticesinde yeni bir dönemin başladığı, işlemlerin hızlandığı ve akaryakıt kaçakçılığının bittiğine dair sunum yapılmasının ardından program son buldu.
(MSA-Y)

12.01.2017 13:43:49 TSI
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