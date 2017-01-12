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"Tarımsal Araştırmalar Projesi Tanıtım Toplantısı ve Çalıştayı" Giresun'da yapıldı



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GİRESUN (İHA) - DOKAP Başkanlığı ve TUSSİDE işbirliği ile gerçekleştirilen "Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi Tanıtım Toplantısı ve Çalıştayı" Giresun'da gerçekleştirildi.

Toplantıya DOKAP Bölgesi üniversite akademisyenleri, araştırma enstitüleri, kalkınma ajansları, valilik, belediye yetkilileri ve birçok sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, "DOKAP Eylem Planı ile her ne kadar bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline dönüştürülmesi vizyon olarak benimsenmiş ise de tarım sektörüne ilişkin 2014-2018 döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen çok sayıda faaliyete eylem planımızda yer verildi" dedi.

Proje ve çalıştay hakkında bilgiler veren Yüce, "Söz konusu araştırma projeleri kapsamında ise, alt projeler olarak 'DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Alt Projesi' ile 'DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma Alt Projesi' uygulamaya konulmuştur. Tarımsal Araştırmalar Projemiz ile DOKAP Bölgesinde tarım sektöründe katma değer artışı gelişimi için hangi tedbirlerin alınması gerektiği ayrıntılı bir şekilde ortaya konulacak, bu amaçla atılması gerekli adımlar belirlenecektir. Projemiz tamamlandığında ise proje çıktılarının sahaya yansıtılmasının DOKAP Eylem Planı ile belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşılmasına önemli katkı sağlayacağı düşüncesindeyim" diye konuştu.

Konuşmanın ardından çalıştaya ikili gruplar halinde öncelikli eylem ve projelerin belirlenmesine yönelik mevcut durum çalışması yapıldı.

(RY-ÖS-Y)



12.01.2017 14:11:42 TSI

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