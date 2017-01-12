YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sakarya'da yaban kedisi görüldüğü iddia edildi

Sakarya'da yaban kedisi görüldüğü iddia edildi



(Fotoğraflı)



Murat Hazer

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde akşam vakti bir vatandaş yaban kedisi gördüğünü iddia etti.

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca İlçesi Birlik Mahallesinde yaşayan ve akşam saatlerinde aracıyla evine giden bir vatandaş yol kenarında yerde dururken Vaşak isimli yaban kedisi gördü. Yerden ağaca tırmanan yaban kedisini fotoğrafını çeken vatandaş yaptığı açıklalamda, "'Ben yılların avcısıyım. Yanına kadar gittim. Kuyruğu kısa, kulaç uçları püsküllüydü '' dedi.

(RŞ-İÇ)



12.01.2017 14:17:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER