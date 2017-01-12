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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da yaban kedisi görüldüğü iddia edildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:15
Sakarya'da yaban kedisi görüldüğü iddia edildi
Sakarya'da yaban kedisi görüldüğü iddia edildi

(Fotoğraflı)

Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde akşam vakti bir vatandaş yaban kedisi gördüğünü iddia etti.
Edinilen bilgilere göre, Kaynarca İlçesi Birlik Mahallesinde yaşayan ve akşam saatlerinde aracıyla evine giden bir vatandaş yol kenarında yerde dururken Vaşak isimli yaban kedisi gördü. Yerden ağaca tırmanan yaban kedisini fotoğrafını çeken vatandaş yaptığı açıklalamda, "'Ben yılların avcısıyım. Yanına kadar gittim. Kuyruğu kısa, kulaç uçları püsküllüydü '' dedi.
(RŞ-İÇ)

12.01.2017 14:17:53 TSI
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