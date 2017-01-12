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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Daday'da odun kaçakçıları kıskıvrak yakalandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:22
Daday'da odun kaçakçıları kıskıvrak yakalandı
Daday'da odun kaçakçıları kıskıvrak yakalandı

(Fotoğraflı)

Serkan Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde kamyonetle kaçak odun taşıyan 3 kişi, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce de aynı yerde bulunan odunları alarak kayıplara karışan odun kaçakçıları A.B., A.Ç. ve Ö.B.'yu suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alının 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
(Vİ-AY-Y)

12.01.2017 14:27:03 TSI
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