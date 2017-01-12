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Vali Aykut Pekmez gazetecilerle buluştu

- Aksaray'da gazetecilerle bir araya gelen Vali Aykut Pekmez, 15 Temmuz'da basının ülke tarihini değiştiren görevlerden birini üstlendiğini söyledi



(Fotoğraflı)

Fadime Vurgun - Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle gazetecilerle bir araya gelen Vali Aykut Pekmez, basın mensuplarıyla çalışmaları değerlendirdi.

İl Özel İdaresinde yapılan kutlama programına Vali Aykut Pekmez başta olmak üzere, 68 Aksaray Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ali Südemen ve basın mensupları katıldı. Her mesleğin bir zorluğunun, kolaylığının olduğunu belirten Vali Aykut Pekmez, "Gazetecilik mesleğine bakıldığı zaman zorluğu daha fazla olan meslek. Gazetecilerle birçok ortak noktada buluşuyoruz. Çünkü sizler de bizim gibi toplumsal olaylarda, afetlerde, haber olması gereken birçok konuda gece gündüz demeden, mesai saati olmaksızın, kar kış fark etmeksizin görevinizi yapmak zorundasınız. Önemli olan mesleklerin zorlukları, kolaylıklarını ön plana çıkartan o mesleği sevmek ve yapmak. Eğer severek bir mesleği yapıyorsanız ne kadar zor olursa olsun, o zorlukları kolaylığa çevirmek daha kolay oluyor. Gazetecilik de mutlaka sevilerek yapılması gereken, özveriyle yapılması gereken bir meslektir. Vatandaşın haber alma, konulardan bilgi sahibi olması gibi, olayları adeta bir ayna gibi yansıtabilme özelliği açısından gazetecilik çok önemli meslek ki günümüzde iletişim, teknoloji çok hızlı hale geldi. Bir olay, bir haber dakikalar içerisinde sosyal medyaya, televizyonlara, internete düşüyor. Tabii gazeteciliği bu sanırım daha zor hale getiriyor ki hızlı bir şekilde o haberlere ulaşmak, doğru bilgilere ulaşıp vatandaşa yansıtabilmek gerekiyor" dedi.



"Basın, ülke tarihini değiştiren görevlerden birini üstlendi"

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde basının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini belirten Vali Aykut Pekmez, "15 Temmuz gecesi basının ne kadar önemli olduğunu hep beraber yaşadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın basın yoluyla halkımıza çağrıda bulunması, onu hemen canlı yayınla, sosyal medya aracılıyla tüm vatandaşlara ulaşması, vatandaşların da meydanları doldurmasıyla o hain geceyi önlemiş olduk ki o hızlı teknolojide basının, vatandaşla haberleşmeyi, sağlıklı, hızlı yapmasının ülkenin kaderini, geleceğini olumlu yönde etkilediğini de hep beraber yaşadık. Aksaray'da da, bütün illerde de basınımız hemen meydanlara çıktı. Anında onları haber yaparak, vatandaşımızın o konuda daha çabuk tepki göstermesine vesile oldu. Bu yüzden de ülke tarihini değiştiren görevlerden birini de üstlenmiş oldu" diye konuştu.

(YC-FM-Y)



12.01.2017 14:28:22 TSI

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