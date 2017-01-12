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Burhaniye'de Belediyenin yağmur mesaisi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye ekipleri, yoğun kar yağışından sonra gelen sağanak yağmur sonrasında da sıkıntı yaşanan bölgelerde menfez açma çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz haftadan bu yana ara vermeden yağan kar ve yağmur, sürekli sahada olan ekipleri harekete geçirdi.

Burhaniye Belediyesi ekipleri, sağanak yağmur sonrasında da tıkanan menfezlerin temizliklerini yapıyor. Yörede, karların erimesi ve yağan yağmurla birlikte yoğun bir su akışı olurken, özellikle kırsal mahallelerde birçok yerde tıkanan menfezler, Burhaniye Belediyesi ekipleri tarafından açılıyor. Belediyenin, kar ve yağmur yağışları sırasında ciddi bir mesai yatığını belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, " Halkımızın rahatı ve güvenliği için mesai arkadaşlarım yağışların başladığı andan itibaren yoğun bir çalışma ile sıkıntı olan bölgelere müdahale ediyorlar. Karların erimesi ve üzerine yağan sağanak yağıştan sonra, özellikle kırsal mahallelerimizde su giderleri konusunda sıkıntı yaşandı. Ancak, anında müdahale ile arkadaşlarımız tıkanan menfezlerin temizliği yaptılar. Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar" dedi.

(FT-



12.01.2017 15:09:31 TSI

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