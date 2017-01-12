Ülkü Ocakları Başkanı Korkmaz'dan Ünver'e ziyaret
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihat Burak Korkmaz. yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Geçtiğimiz günlerde Nevşehir Ülkü Ocağı İl Başkanlığına getirilen Cihat Burak Korkmaz, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Korkmaz, kendilerini kabul ettiği ve şehir sorunlarına ilişkin düşüncelerinin değerlendirilmesi yönünde Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'e teşekkür etti.
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'de, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihat Burak Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerine,ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.
(COŞ-AÖ-Y)
12.01.2017 15:28:44 TSI
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