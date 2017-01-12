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AEDAŞ, öğrencilere 'tasarrufu' anlattı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Antalya'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 3 okulda, toplam 300 öğrenciye 'enerji tasarrufunu' anlattı.

AEDAŞ 9-15 Ocak Enerji Tasarruf Haftası kapsamında, gelecek nesillere tasarruf bilincini yerleştirebilmek için eğitimlere ek olarak Antalya genelindeki tüm okullarda 'Enerji Tasarruf Yarışması' da düzenledi.



3 okulda, 300 öğrenciye ulaşıldı

Enerji tasarrufunun öneminin kavranması için özel bir çalışma başlatan AEDAŞ, Muratpaşa Melahat Faraçlar Ortaokulu, Kepez Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu ve Konyaaltı Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda toplam 300 öğrenciye eğitim verdi. AEDAŞ Eğitim Yöneticisi Şeyma Mutlu tarafından verilen eğitimlerde enerjimizi neden tasarruflu kullanmamız gerektiği, evde ve okulda nasıl enerji tasarrufu yapılabileceği, enerji kaynaklarının bir gün tükenebileceği ve gelecek için şimdiden önlem alınması gerektiği anlatıldı.



Antalya'da tüm okullarda tasarruf yarışması

AEDAŞ, tasarruf eğitimlerinin yanı sıra tasarruf bilinci oluşması için yine MEB aracılığı ile Aralık 2016 itibarıyla Antalya genelindeki tüm okullarda 'Enerji Tasarruf Yarışması' başlattı. İlkokul seviyesinde resim, ortaokul seviyesinde şiir ve lise seviyesinde kompozisyon yarışması yapılırken, dereceye girenler MEB tarafından belirlenerek ay sonunda düzenlenecek törenle ödüllendirilecek. AEDAŞ tarafından söz konusu yarışmanın birincilerine laptop, ikincilere tablet, üçüncülere mp4 çalar hediye edilecek. Enerji Tasarruf Haftası'nın önemine değinen ve bu anlamda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren AEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, tasarruf alışkanlığının küçük yaşlarda edinildiğine işaret ederek, "Türkiye'nin kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Bir enerji şirketi olarak birikimimizi ve bilinçli enerji kullanımını çocuklarımıza aktarmak bizim en önemli sorumluluğumuz. Bu çerçevede bir yandan okullarda eğitimler verirken diğer yandan da Antalya'daki tüm okullarda bir yarışma düzenledik. Amacımız, genç nesillerimize enerji tasarrufunu erken yaşlarda aşılayabilmek" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



12.01.2017 15:50:24 TSI

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