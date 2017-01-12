YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BEÜ herkesi verimli enerji kullanımına davet ediyor

BEÜ herkesi verimli enerji kullanımına davet ediyor



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi, "Enerji Tasarrufu Haftası" nda sürdürülebilir çevre ve kalkınma hedeflerini gerçekleştirme yolunda enerji verimliliği payının çok yüksek olduğunu belirterek, enerji kaynaklarının korunması ve tüketiminde tasarruf yapılmasının önemine dikkat çekti.

BEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Seda Cengiz enerji tasarrufunun önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Ülke olarak kullandığımız enerjinin yaklaşık yüzde 60'ını ithal olarak temin ettiğimiz gerçeği ve enerji tüketiminin yarattığı çevre kirliliği nedeniyle enerji tasarrufu, ülke ekonomisi ve çevresi açısından önemlidir. Verimli enerji kullanımı demek, hizmet ve konfor kalitesinde ve miktarında düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması demektir. Bu kapsamda öncelikle evlerimizde ve çoğu zaman evlerimizden daha fazla zaman geçirdiğimiz iş yerlerimizde kullandığımız elektrikli aletlerimizin tükettiği enerji miktarına çok dikkat etmeliyiz. Bu konuda alacağımız küçük önlemlerle, büyük tasarruf sağlayabiliriz. Bugünden yapacağımız her tasarrufun geleceğimize katkısı olacaktır. Merkez Yönetim Kurulumuz, Enerji Tasarrufu Haftasının, bu konudaki duyarlılığın artmasının yanında, tasarruf ve verimli enerji kullanımının alışkanlık haline getirilmesine vesile olmasını ve enerji dolu bir yıl geçirilmesini temenni etmektedir."

(ÖMR-OA-Y)



12.01.2017 16:34:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER