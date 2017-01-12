YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Korkuteli MYO peyzaj startını verdi

Korkuteli MYO peyzaj startını verdi



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksek Okulu (MYO) binası çevresinde bulunan alanda peyzaj çalışması başlıyor.

Korkuteli Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (KEKSAV), tarafından Korkuteli Meslek Yüksek Okulu binası çevresinde peyzaj çalışması başlatılıyor. Korkuteli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Faik Ardahan, KEKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Cebeci ve öğretim üyeleri

Çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardahan, peyzaj konusunda güzel bir plan hazırlandığını, bu bölgenin adeta yaşayan bir sosyal alana çevrilmesi için plan üzerinde uzun süre düşünülerek gerekli eklemelerin de yapıldığını söyledi. Ardahan, "Peyzaj çalışmaları tamamlandığında okulumuz yanındaki bölge her türlü sosyal ihtiyaçların karşılandığı, sosyal ve eğitim alanları ile kapalı uygulama alanlarını içerisinde barındıran bir duruma gelecek. Tıbbi ve aromatik bitkiler bölümü için uygulama alanı ve seraların da yer alacağı bir bölüm düşünüyoruz" dedi.

Çalışmalar kapsamında üç tane seyir terasının yapılacağını belirten Ardahan, "pergolaların olduğu dinlenme ve okuma alanları düşünülüyor. 218 kişilik bir amfi tiyatro olacak. Bu projenin benim görev sürem olan 3 yıl içerisinde tamamlanacağına inanıyorum. Eğer ben bunu başaramazsam, kendimi başarısız olarak görürüm. Projenin ilk aşaması okulun çevresi ile ilgili, 2. aşaması ise taraçaların düzenlenmesi olacaktır. Bu proje imece usulü çözülecek bir proje. Bu gün itibari ile biz startı vermiş bulunuyoruz. Korkuteli'deki herkesin desteğine ihtiyacımız olacak" şeklinde konuştu.

(AD-Y)



12.01.2017 16:48:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER