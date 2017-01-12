12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kısas'ta yol yapım çalışması tamamlandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:45
Kısas'ta yol yapım çalışması tamamlandı
Kısas'ta yol yapım çalışması tamamlandı
- Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:
-"Kısas'ın tüm yollarını tamamladık"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u ziyaret eden Kısas Mahalle Muhtarı Bakır Yılmaz, Kısas'ta bugüne kadar görmediği hizmeti Haliliye Belediyesi ile gördüklerini söyledi.
Kısas Mahalle Muhtarı Bakır Yılmaz, beraberinde muhtar azalarıyla birlikte Demirkol'u makamında ziyaret etti. Kısas Mahallesinde yapılan çalışmalarla ilgili Demirkol'a mahalle sakinleri adına teşekkürlerini ileten Yılmaz, Kısas'ın Haliliye Belediyesi ile birlikte hizmet gördüğü vurgusunu yaptı. Demirkol'un etnik kimlik ve parti ayrımı yapmadan hizmet yaptığının da altını çizen Muhtar Yılmaz, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında, "Kısas halkı mağdurdu. Daha önceki belediye başkanları, tamamen sağlam hizmetler yapmamıştı. Yaptığı hizmetler dolayısıyla Allah başkanımızdan razı olsun. Yaptığı hizmetlerle, halkımız sıkıntılarından kurtulmuş oldu. Hiçbir insanı ayırmadı, AK Partili, CHP'li, HDP'li, Arap'ı, Kürt'ü demeden hizmet yapmıştır. Kısas halkı, ne kadar teşekkür etse azdır. Demirkol'dan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
"Kısas'ı insanların çamura basmadığı bir mahalle yaptık"
Demirkol da, yaptığı açıklamasında Kısas'ı insanların çamura basmadığı, yolları tamamen bitmiş bir mahalle yaptıklarını anlattı. ŞUSKİ tarafından yapılan alt yapı çalışmalarıyla tahribat gören yolları da yeniden yaptıklarını hatırlatan Demirkol, "Kısas Mahalle Muhtarı Bakır Yılmaz ve azaları, Kısas'ta yapmış olduğumuz çalışmalar için bize teşekkür ziyaretinde bulundular. Kısas, daha önceden belde belediyesi olarak hizmet vermekteydi. O tarihten bu tarafa Kısas'ta, hizmet tam manasıyla yapılamamıştır Veya yapılan hizmetler bölgesel olarak, bir sokakta hizmet var, bir sokakta hizmet yok şeklinde geçmiştir. Biz 2014 yılında göreve geldikten sonra Kısas'ta bize ait olan tüm yolları yaptık. Parke uygulaması yaptık. Kısas Mahallemize hayırlı olsun. Kısas halkına saygılar sunuyorum" diye konuştu.
Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kısas Mahallesinde 2 bin 560 kamyon malzemeyle stabilize yol ve 25 bin 380 metrekarelik kilitli beton parkeyle yol çalışması yaptı. Ayrıca mahallede bulunan bayan taziye evi önündeki alan bin 200 metrekare parke taşıyla yapıldı.

(BB-BRN-Y)

12.01.2017 18:47:13 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Harran Aile Destek Merkezi törenle hizmete açıldı
YEREL

HARRAN AİLE DESTEK MERKEZİ TÖRENLE HİZMETE AÇILDI
50 milyon dolarlık proje hayata geçiriliyor
YEREL

50 MİLYON DOLARLIK PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR
Demirkol'dan eğitim alanında dev atak
YEREL

DEMİRKOL'DAN EĞİTİM ALANINDA DEV ATAK
Şanlıurfa'da planlı elektrik kesintisi uyarısı
YEREL

ŞANLIURFA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan akrabalar barıştırıldı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ARALARINDA HUSUMET BULUNAN AKRABALAR BARIŞTIRILDI
Çalıntı araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL

ÇALINTI ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Arkeologlardan Göbeklitepe tepkisi
YEREL

ARKEOLOGLARDAN GÖBEKLİTEPE TEPKİSİ

Ceylanpınar'da çalışmalar devam ediyor
YEREL

CEYLANPINAR'DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
&quot;GAP'ın merkezi&quot;nde zeytin atağı
YEREL

"GAP'IN MERKEZİ"NDE ZEYTİN ATAĞI
Kaymakam Yosunkaya halk eğitim merkezinde sergi açılışını gerçekleştirdi
YEREL

KAYMAKAM YOSUNKAYA HALK EĞİTİM MERKEZİNDE SERGİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Halepliler zeytin posasıyla ısınacak
YEREL

HALEPLİLER ZEYTİN POSASIYLA ISINACAK
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
tilla'dan kan bağışına tam destek
YEREL

TİLLA'DAN KAN BAĞIŞINA TAM DESTEK
Birecik Kaymakamı kapalı spor salonunda incelemede bulundu
YEREL

BİRECİK KAYMAKAMI KAPALI SPOR SALONUNDA İNCELEMEDE BULUNDU
Akçakale Kaymakamlığından Halep'e yardım
YEREL

AKÇAKALE KAYMAKAMLIĞINDAN HALEP'E YARDIM
Haliliye Belediyesinden Halep'e 6 tır insanı yardım
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN HALEP'E 6 TIR İNSANI YARDIM
Pazarcı esnafı sebze ve meyve fiyatlarının düşmesini istiyor
YEREL

PAZARCI ESNAFI SEBZE VE MEYVE FİYATLARININ DÜŞMESİNİ İSTİYOR
Sosyal medyadan terör propagandasına 26 gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 26 GÖZALTI
Şanlıurfaspor, Muhammet Beşir ile yollarını ayırdı
YEREL

ŞANLIURFASPOR, MUHAMMET BEŞİR İLE YOLLARINI AYIRDI
Yenişehir Gençlik Merkezinden veremle savaş semineri
YEREL

YENİŞEHİR GENÇLİK MERKEZİNDEN VEREMLE SAVAŞ SEMİNERİ
Oyuncaklarını Halepli çocuklara gönderdiler
YEREL

OYUNCAKLARINI HALEPLİ ÇOCUKLARA GÖNDERDİLER
Şanlıurfa'dan Halep'e 25 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL

ŞANLIURFA'DAN HALEP'E 25 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ
Akçakale'ye sosyal hizmet merkezi kuruluyor
YEREL

AKÇAKALE'YE SOSYAL HİZMET MERKEZİ KURULUYOR
Eyyübiye Belediyesi Halep ve Şırnak'a 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi
YEREL

EYYÜBİYE BELEDİYESİ HALEP VE ŞIRNAK'A 5 TIR DOLUSU YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ