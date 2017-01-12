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Kısas'ta yol yapım çalışması tamamlandı

- Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:

-"Kısas'ın tüm yollarını tamamladık"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u ziyaret eden Kısas Mahalle Muhtarı Bakır Yılmaz, Kısas'ta bugüne kadar görmediği hizmeti Haliliye Belediyesi ile gördüklerini söyledi.

Kısas Mahalle Muhtarı Bakır Yılmaz, beraberinde muhtar azalarıyla birlikte Demirkol'u makamında ziyaret etti. Kısas Mahallesinde yapılan çalışmalarla ilgili Demirkol'a mahalle sakinleri adına teşekkürlerini ileten Yılmaz, Kısas'ın Haliliye Belediyesi ile birlikte hizmet gördüğü vurgusunu yaptı. Demirkol'un etnik kimlik ve parti ayrımı yapmadan hizmet yaptığının da altını çizen Muhtar Yılmaz, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında, "Kısas halkı mağdurdu. Daha önceki belediye başkanları, tamamen sağlam hizmetler yapmamıştı. Yaptığı hizmetler dolayısıyla Allah başkanımızdan razı olsun. Yaptığı hizmetlerle, halkımız sıkıntılarından kurtulmuş oldu. Hiçbir insanı ayırmadı, AK Partili, CHP'li, HDP'li, Arap'ı, Kürt'ü demeden hizmet yapmıştır. Kısas halkı, ne kadar teşekkür etse azdır. Demirkol'dan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Kısas'ı insanların çamura basmadığı bir mahalle yaptık"

Demirkol da, yaptığı açıklamasında Kısas'ı insanların çamura basmadığı, yolları tamamen bitmiş bir mahalle yaptıklarını anlattı. ŞUSKİ tarafından yapılan alt yapı çalışmalarıyla tahribat gören yolları da yeniden yaptıklarını hatırlatan Demirkol, "Kısas Mahalle Muhtarı Bakır Yılmaz ve azaları, Kısas'ta yapmış olduğumuz çalışmalar için bize teşekkür ziyaretinde bulundular. Kısas, daha önceden belde belediyesi olarak hizmet vermekteydi. O tarihten bu tarafa Kısas'ta, hizmet tam manasıyla yapılamamıştır Veya yapılan hizmetler bölgesel olarak, bir sokakta hizmet var, bir sokakta hizmet yok şeklinde geçmiştir. Biz 2014 yılında göreve geldikten sonra Kısas'ta bize ait olan tüm yolları yaptık. Parke uygulaması yaptık. Kısas Mahallemize hayırlı olsun. Kısas halkına saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kısas Mahallesinde 2 bin 560 kamyon malzemeyle stabilize yol ve 25 bin 380 metrekarelik kilitli beton parkeyle yol çalışması yaptı. Ayrıca mahallede bulunan bayan taziye evi önündeki alan bin 200 metrekare parke taşıyla yapıldı.



(BB-BRN-Y)



12.01.2017 18:47:13 TSI

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