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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Şüpheli araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 20:10
Şüpheli araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine durdukları bir araçta ruhsatsız bir silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Asayiş ve KOM Büro Amirliği ekipleri ilçenin Bağlık Mahallesi civarında akşam saatlerinde şüphe üzerine durdukları bir araçta ve araçta bulunan B.D. (30), Ö.Y. (32) ile İ.T.'nin (32) üzerinde arama yapıldı. Polis ekipleri yaptıkları aramada B.D.'nin üzerinde baretta marka silah ile bu silaha ait 8 adet 9 milimetre çapında fişek ile araç içerisinde bir sigara içine sarılmış halde ve vites topuzunun yanında ise 0,5 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.
Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirdikten sonra sorgulanmak üzere Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği'ne götürüldü.
Şüphelilerin yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
(VK-Y)

12.01.2017 20:14:02 TSI
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