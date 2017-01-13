13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MÜSİAD Arap iş adamlarını getiriyor

13 Ocak 2017 Cuma, 08:54
MÜSİAD Arap iş adamlarını getiriyor
MÜSİAD Arap iş adamlarını getiriyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi tarafından çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Arap işadamlarını Erzurum'a getiriyor.
MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır, ŞEHİRDER'in de katkıları ile 13 Arap işadamının aileleriyle birlikte Erzurum'a getirilerek, buradaki sanayici ve iş adamlarıyla buluşturacaklarını açıkladı. Filistinli işadamı Cemalettin Kerim'in genel başkanlığını yaptığı Arap - Türk İş Adamları Derneği (ARTİAD) üyelerinin yanı sıra; çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının bugün akşam Erzurum'a geleceğini belirten Başkan Bayır, "ARTİAD Genel Başkanı Cemalettin Kerim Bey'le yaptığımız ikili görüşmeler sonunda aralarında Filistin, Ürdün, Libya ve Kanada gibi çeşitli Arap ülkelerinden bir grup iş adamını Erzurum'a getirtiyoruz. Aileleri ile birlikte gelecek olan bu iş adamalarımız Cuma günü (yarın) çeşitli protokol ziyaretlerinde bulunacak cumartesi günü de Erzurum'daki yatırımcı iş adamlarımız ile birlikte bir araya gelecekler. Karşılıklı ikili görüşmelerin yapılacağı toplantıda Erzurum'a ne gibi yatırımlar yapılabilir bunu masaya yatıracağız. İlimiz ekonomisinin geleceği açısından faydalı güzel bir toplantı olacağına inanıyorum" dedi.
ÖNCE ERZURUM'U TANIYACAKLAR
Başkan Bayır, Arap iş adamlarına öncelikle Erzurum'un geçmişteki İpek Yolu sayesinde tam bir ticaret merkezi olduğunu aktararak bunun yeniden canlanması için gayret göstereceklerini bildirdi.
Bu konuda ŞEHİRDER tarafından Arap iş adamlarına Erzurum'un tarihi, ticari ve kültürel yönlerini anlatacak bir sunum yapılacağını ifade eden Bayır, Kuzeydoğu Anadolu kalkınma Ajansı'nın da (KUDAKA) Erzurum'a yatırım yapılabilecek ve devlet tarafından destek verilen konuların bir sunum eşliğinde anlatılacağını bildirdi.
Başkan Bayır, ayrıca Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nin de tanıtımının yapılacağını sözlerine ekledi.
(ERZ-AT-Y)

13.01.2017 08:58:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Dadaşlar, Antalya kampını yüksek moralle bitirdi
YEREL

DADAŞLAR, ANTALYA KAMPINI YÜKSEK MORALLE BİTİRDİ
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Ülkü Ocakları İl Başkanı Ertaş'tan Başkan Sekmen'e Ziyaret
YEREL

ÜLKÜ OCAKLARI İL BAŞKANI ERTAŞ'TAN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Başkan Sekmen terminal esnafıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN SEKMEN TERMİNAL ESNAFIYLA BULUŞTU
Büyükşehir'in Meclis Üyeleri Ejder3200'ü Gezdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN MECLİS ÜYELERİ EJDER3200'Ü GEZDİ
Başkan Sekmen önerdi öğrenciler için yurtlar tatil edilmedi
YEREL

BAŞKAN SEKMEN ÖNERDİ ÖĞRENCİLER İÇİN YURTLAR TATİL EDİLMEDİ
ETSO'dan üyelerine iki yeni hizmet
YEREL

ETSO'DAN ÜYELERİNE İKİ YENİ HİZMET
Erzurum'da bir miktar esrar ve bonzai hap ele geçirildi
YEREL

ERZURUM'DA BİR MİKTAR ESRAR VE BONZAİ HAP ELE GEÇİRİLDİ
Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Başkan Orhan'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM TOPSAKALOĞLU'NDAN BAŞKAN ORHAN'A ZİYARET
Bir hayal gerçek oluyor
YEREL

BİR HAYAL GERÇEK OLUYOR
Ilıcalı'dan, Dekan Elmalı'ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL

ILICALI'DAN, DEKAN ELMALI'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Kent Konseyi'nden kahramanlara sevgi paketi
YEREL

KENT KONSEYİ'NDEN KAHRAMANLARA SEVGİ PAKETİ
Erzurum'da Şap hastalığıyla mücadele toplantısı
YEREL

ERZURUM'DA ŞAP HASTALIĞIYLA MÜCADELE TOPLANTISI
Oltu Halk Sağlığı Verem'e dikkat çekti
YEREL

OLTU HALK SAĞLIĞI VEREM'E DİKKAT ÇEKTİ
Büyükşehir kar kış demeden yatırımlarına devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KAR KIŞ DEMEDEN YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR
Erzurum'da öğrencilerden Haleplilere yardım
YEREL

ERZURUM'DA ÖĞRENCİLERDEN HALEPLİLERE YARDIM
Hamilelikte duruş bozukluklarına dikkat!
YEREL

HAMİLELİKTE DURUŞ BOZUKLUKLARINA DİKKAT!
BEAH, Çocuk Nöroloji Kongresine ev sahipliği yaptı
YEREL

BEAH, ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Başkan Bulutlar, Yunus Emre Mahalle halkıyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN BULUTLAR, YUNUS EMRE MAHALLE HALKIYLA BİR ARAYA GELDİ
Erzurum GHSİM'den miniklere kayak fırsatı
YEREL

ERZURUM GHSİM'DEN MİNİKLERE KAYAK FIRSATI
Erzurum Tabipler Odasından terör tepkisi; &quot;Birliğimizi bozamayacaklar&quot;
YEREL

ERZURUM TABİPLER ODASINDAN TERÖR TEPKİSİ; "BİRLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR"
Öğrencilerin sağlik ve hijyeni için biraraya geldiler
YEREL

ÖĞRENCİLERİN SAĞLİK VE HİJYENİ İÇİN BİRARAYA GELDİLER
Kırışıklıklara botoks ile dur diyin
YEREL

KIRIŞIKLIKLARA BOTOKS İLE DUR DİYİN