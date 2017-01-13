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MÜSİAD Arap iş adamlarını getiriyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi tarafından çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Arap işadamlarını Erzurum'a getiriyor.

MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır, ŞEHİRDER'in de katkıları ile 13 Arap işadamının aileleriyle birlikte Erzurum'a getirilerek, buradaki sanayici ve iş adamlarıyla buluşturacaklarını açıkladı. Filistinli işadamı Cemalettin Kerim'in genel başkanlığını yaptığı Arap - Türk İş Adamları Derneği (ARTİAD) üyelerinin yanı sıra; çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının bugün akşam Erzurum'a geleceğini belirten Başkan Bayır, "ARTİAD Genel Başkanı Cemalettin Kerim Bey'le yaptığımız ikili görüşmeler sonunda aralarında Filistin, Ürdün, Libya ve Kanada gibi çeşitli Arap ülkelerinden bir grup iş adamını Erzurum'a getirtiyoruz. Aileleri ile birlikte gelecek olan bu iş adamalarımız Cuma günü (yarın) çeşitli protokol ziyaretlerinde bulunacak cumartesi günü de Erzurum'daki yatırımcı iş adamlarımız ile birlikte bir araya gelecekler. Karşılıklı ikili görüşmelerin yapılacağı toplantıda Erzurum'a ne gibi yatırımlar yapılabilir bunu masaya yatıracağız. İlimiz ekonomisinin geleceği açısından faydalı güzel bir toplantı olacağına inanıyorum" dedi.

ÖNCE ERZURUM'U TANIYACAKLAR

Başkan Bayır, Arap iş adamlarına öncelikle Erzurum'un geçmişteki İpek Yolu sayesinde tam bir ticaret merkezi olduğunu aktararak bunun yeniden canlanması için gayret göstereceklerini bildirdi.

Bu konuda ŞEHİRDER tarafından Arap iş adamlarına Erzurum'un tarihi, ticari ve kültürel yönlerini anlatacak bir sunum yapılacağını ifade eden Bayır, Kuzeydoğu Anadolu kalkınma Ajansı'nın da (KUDAKA) Erzurum'a yatırım yapılabilecek ve devlet tarafından destek verilen konuların bir sunum eşliğinde anlatılacağını bildirdi.

Başkan Bayır, ayrıca Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nin de tanıtımının yapılacağını sözlerine ekledi.

(ERZ-AT-Y)



13.01.2017 08:58:29 TSI

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