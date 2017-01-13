Yemek becerilerini sergilediler
(Fotoğraflı)
Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliği ile "Aşçı Yardımcılığı Kursu" açıldı.
6 ay sürecek olan Aşçı Yardımcılığı Kursu'nu 16 ev kadınının katıldığı ve günlük onlara 20 lira yevmiye verildiği bildirildi. Bu kurs sayesinde ev hanımlarının yemek yapma becerilerini geliştirmenin yanı sıra ev ve iş yerlerinden alacakları siparişlerle aile ekonomisine katkıda bulunacakları belirtildi.
Kursiyer bayanlar yemeklerini tanıtıp maharetlerini göstermek için Hükümet Konağında stant açarak tüketicilerin hizmetine sundular. Kursiyerler hem geleneksel yemek kültürünü yaşatmak, hem yeni yemekler yapmayı öğrenmek hem de aile ekonomisine katkı sağlamak için bu kursa katıldıklarını ifade ettiler.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Kumaş, usta öğretici Aynur Kesen tarafından verilen kursun Nisan ayına kadar süreceğini, bu tür kültürel faaliyetlere bayanların rağbet gösterdiğini, kursiyerlerin belgelerini aldıktan sonra ev ve iş yerlerinden sipariş alarak aile ekonomisine katkı sağlayabileceklerini belirtti.
(ACİ-SLH-Y)
13.01.2017 09:13:40 TSI
NNNN