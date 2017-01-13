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Marmaray'da vatandaşlara sabah çorbası dağıtıldı

13 Ocak 2017 Cuma, 09:19
Marmaray'da vatandaşlara sabah çorbası dağıtıldı
Marmaray'da vatandaşlara sabah çorbası dağıtıldı
- Başkan Aydın'dan vatandaşlara sıcak çorba ikramı
- Zeytinburnu Belediyesi'nden vatandaşlara sabah çorbası

(Fotoğraflı)

Emrah Kuş
İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu Belediyesi, soğuk hava dolayısıyla sabah saatlerinde Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'nda vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, sabah saatlerinde Marmaray Kazlıçeşme İstasyonu'nu kullanarak işe ve okula giden vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Marmaray Kazlıçeşme İstasyonu'nda kurulan stantlarda ikram edilen çorbalar, kahvaltı yapma imkanı bulamayan vatandaşları memnun etti. Sabahın erken saatlerinde soğuk hava da yapılan sıcak çorba ikramı dolayısıyla vatandaşlar Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'a teşekkür etti.
"Vatandaşlarımıza soğuk bir kış sabahında sıcak bir ikramda bulunuyoruz"
Soğuk hava da vatandaşlara sıcak çorba dağıttıklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, " Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'ndayız. Soğuk bir kış sabahında sıcak bir ikramda bulunuyoruz hemşerilerimize. İlgi de güzel. Hava gerçekten soğuk ve çorbamızda gerçekten oldukça sıcak. Afiyet olsun diyorum. Aralıklarla böyle ikramlarımız devam ediyor. Gün içerisinde zaten, bizim çok güzel bir ikram evimiz var, orada 4-5 bin kişiye her gün ikramımız var. Aralıklarla da bu tür mekanlarda yine ikramlarımız devam edecek" diye konuştu.
"Başkanımız Murat Aydın'a teşekkür ediyoruz"
Yapılan sıcak çorba ikramının çok güzel bir hizmet olduğunu ifade eden Recep Koçhan ise, "Zeytinburnu Belediyemizi ve sayın başkanımızı çok tebrik ediyoruz. Devamının yine böyle soğuk günlerde gelmesini bekleriz. Bugün kahvaltımı iş yerinde yapacaktım, buna gerek kalmayacak, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"Çok yerinde bir hizmet"
İşe giderken sıcak çorba içmenin keyifli olduğunu belirten Ayhan Kara ise, "İşe giderken sıcak çorbamızı aldık. Herkese tavsiye ediyorum. Ben burada esnaf olduğum için daha önce de çorba ikramından faydalandım. Çok yerinde bir hizmet. Bu havalarda daha da güzel" dedi.
(EK-EY-Y)

13.01.2017 09:23:01 TSI
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