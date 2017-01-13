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Milli Eğitim Müdürleri toplantısı Samsat'ta yapıldı



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürleri bilgilendirme ve istişare toplantısı Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı Mehmet Altındal, Şube Müdürü Zeynel Özçakmak ve Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın'ın yanı sıra bütün ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Milli eğitim müdürleri ilk olarak Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat ilçesinde SODES kapsamında yürütülen bakırcılık projesi kapsamında, Samsatlı bayanların işledikleri ürünlerden olan bakır işleme duvar saatini İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'ya hediye etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya burada yaptığı açıklamada, bakırcılık projesinden dolayı Samsatlı bayanlar ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızılkaya, öğrencilerin önemsenmesi gerektiğini ve bu öğrencilerin yarınların büyükleri olacağı bilinciyle onların vatanını seven, ülkesine bağlı bireyler olmaları için çalışmaların yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Müdür Kızılkaya, "Ülkesini ve milletini seven, başarıya odaklanmış bireyler yetiştirmek için el birliği ile çalışmamız gerekiyor. Adıyaman'ın eğitim seviyesini taşıyabileceğimiz en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Eğitim sistemi içerisindeki özellikle öğrenci, öğretmen ve velilerin işbirliği içerisinde çalışmaları gerekiyor. Demokrasi ve insan haklarına inanan, vatan ve millet sevgisini özümsemiş, kendisi, ailesi ve topluma yararlı olan bireylerin yetişmesi, hepimizin özveri ile çalışmasıyla mümkün olabilecektir. Bizler daime görüş ve düşüncelerinize açık olacağız. Bugün Samsat ilçesinde bulunmaktan da ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi ve okulları ziyaret eden Kızılkaya ve beraberindekiler, Kaymakamlık Kültür Merkezinde bütün İlçe Milli Eğitim personelinin katıldığı iş güvenliği toplantısına katıldılar.

(FÇ-AHM)



13.01.2017 10:13:57 TSI

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