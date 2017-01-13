Bursa'da kapanan 107 mahalle yolu trafiğe açıldı
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 107 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolunun bulunmadığı bildirildi.
Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 107 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan'da 20, Gemlik'te 4, Gürsu'da 2, İnegöl'de 7, İznik'te 8, Karacabey'de 4, Keles'te 12, Kestel'de 7, Mudanya'da 3, Mustafakemalpaşa'da 3, Nilüfer'de 7, Orhaneli'nde 20, Orhangazi'de 1, Osmangazi'de 6 ve Yenişehir'de 3 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolunun bulunmadığı bildirildi.
(MA)
13.01.2017 10:16:18 TSI
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