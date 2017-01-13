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Öğrencilerden askerlere mektup



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu öğrencileri, Hakkari Yüksekova Kısıklı Jandarma Karakolundaki askerlere moral vermek için mektup gönderdi.

Kula 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu öğrencileri, Hakkari'de vatani görevini yapan askerlere moral vermek amacıyla mektup gönderdi. 6-A sınıfının 23 öğrencisi, Türkçe öğretmeni Emel Çelik ile birlikte yazdıkları mektupları Hakkari Yüksekova Kısıklı Jandarma Karakolundaki askerlere gönderdi. 6-A Sınıfı öğrencisi Damla Aksoy, "Güney Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan ve operasyonlara katılan asker ağabeylerimize bir nebzede olsun moral vermek için mektup yazdık. Asker ağabeylerimiz yanlarında olduklarımızı unutmasınlar. Onlar ülkemizin bekçisi ve bizlerin gururudurlar" dedi. Son günlerde ülkede yaşanan terör olaylarından öğrencilerin çok etkilendiklerini ve moral amaçlı askerler için mektup yazdıklarını ifade eden, Türkçe Öğretmeni Emel Çelik, "Duyarlı öğrencilerimizin vatanı canı pahasına koruyan bu kutsal görevi yapan, ölümsüz şehitlerimiz için gösterdiği bu anlamlı davranış beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Öğrencilerini yalnız bırakmayan Kula 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu Okul Müdürü Mehmet Saracaloğlu ise, "Vatanımızı kanları ve canları pahasına koruyan bu uğurda gazi ve şehit olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızı yalnız bırakmayan sevgili öğrencilerimizi kutluyor anlamlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

6/A sınıfı öğrencileri yazdıkları mektupları Hakkari Yüksekova Kısıklı Jandarma Karakoluna adresine gönderdi.

(HY-AY-Y)



13.01.2017 10:23:32 TSI

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