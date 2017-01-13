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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den ATO'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Goncagül Özcan

ANKARA (İHA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı olan Gürsel Baran'ı ziyaret edip hayırlı olsun dileklerini iletti.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin ve Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Gümüş, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Baran ile bir araya gelen Çetin, büyük bir üye sayısına sahip olan ATO'nun önemli çalışmalar yaptığını belirterek yeni yönetime başarılar diledi. Misafirlerini makamında ağırlayan Baran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Çetin ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Çetin, Baran'a çini işlemeli vazo hediye etti.

(GNC-ÖK-D)



13.01.2017 10:40:53 TSI

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