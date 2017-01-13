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Yaban hayvanlarına yiyecek



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, kışın yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışmaları yaparak, en önemli görevlerinden birini yerine getiriyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesi sonucunda yaban hayvanları için önlemler alan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayan yaban hayvanlarını unutmuyor.

Simav Orman İşletme Müdürlüğü şiddetli kış şartlarında birçok güçlükle karşılaşan yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmasına karşılık doğaya yem bıraktı.

Simav Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarından Aksaz Orman İşletme Şefi Yasin Çağrı Doğmuş ve Orman Muhafaza Memurları İbrahim Arslan ve Murat Şarlı, Aksaz Köyü muhtarı ve köylüleriyle beraber zorlu kış şartlarında beslenme sıkıntısı çeken hayvanlar için birlik olup yemleme çalışması yapıldı.

Yaban hayvanları popülasyonunun en fazla olduğu yerler daha önceki gözlemlerden ve kar üzerindeki izlerinden tespit edildi ve yemler bu yerlere en yakın alanlarda uygun yerlere bırakıldı. (EFE)



13.01.2017 11:42:09 TSI

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