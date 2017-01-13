13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de 'Bir Bot Bir Mont' projesi

13 Ocak 2017 Cuma, 11:59
Hakkari'de 'Bir Bot Bir Mont' projesi
Hakkari'de 'Bir Bot Bir Mont' projesi

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Üniversitesi personel ve öğrencileri, "Bir Bot Bir Mont" projesi kapsamında iki ayrı köydeki öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.
Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Pakiş öncülüğünde üniversite personeli ve öğrencileri, Taşbaşı ve Geçitli köyündeki okullarını ziyaret etti. Pakiş ve beraberindekiler, öğrenci ile gönül bağı kurmak amacıyla giyim ve kırtasiye yardımında bulundular. Öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Pakiş ve beraberindekiler, daha sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
(FT-MSA-Y)

13.01.2017 12:04:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şemdinli'de kış ortası piknik keyfi
YEREL

ŞEMDİNLİ'DE KIŞ ORTASI PİKNİK KEYFİ
Yüksekova'daki iş yerlerinde kapsamlı denetim çalışması
YEREL

YÜKSEKOVA'DAKİ İŞ YERLERİNDE KAPSAMLI DENETİM ÇALIŞMASI
Toprak evin damı buzla kaplandı
YEREL

TOPRAK EVİN DAMI BUZLA KAPLANDI
Hakkari'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

HAKKARİ'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
HDP Hakkari Milletvekili Akdoğan'ın yargılanması
YEREL

HDP HAKKARİ MİLLETVEKİLİ AKDOĞAN'IN YARGILANMASI
&quot;Hakkari halkına güvendiğim için askerleri çarşıya göndereceğim&quot;
YEREL

"HAKKARİ HALKINA GÜVENDİĞİM İÇİN ASKERLERİ ÇARŞIYA GÖNDERECEĞİM"
Hakkari'de karla mücadele çalışması
YEREL

HAKKARİ'DE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Hakkari'de özel güvenlik bölgeleri açıklandı
YEREL

HAKKARİ'DE ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ AÇIKLANDI
Hakkari'de &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

HAKKARİ'DE "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI
HDP Milletvekili Irmak'ın yargılanması
YEREL

HDP MİLLETVEKİLİ IRMAK'IN YARGILANMASI
Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA GÖZALTI
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Hakkari'de aranan 1 kişi yakalandı
YEREL

HAKKARİ'DE ARANAN 1 KİŞİ YAKALANDI