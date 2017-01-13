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AGD Kocasinan'dan liselere ziyaret

13 Ocak 2017 Cuma, 12:58
AGD Kocasinan'dan liselere ziyaret
AGD Kocasinan'dan liselere ziyaret

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocasinan Temsilciliği tarafından 17 Aralık'ta yapılan Siyer-i Nebi Yarışması sınavının ardından dereceye giren öğrenciler ve başarılı olan okullar ziyaret ediliyor.
Kocasinan ilçesinde sınava giren öğrencilerle tek tek ilgilenmeye gayret ettiklerini belirten AGD Kocasinan Liseler başkanı Muhammed Azak, "Sınavımız liseli kardeşlerimiz arasında olumlu bir atmosfer oluşturdu. Bizlerde okullarımızda müdürlerimiz ve liseli kardeşlerimizi ziyaret ederek kendilerini hem tebrik ediyor hem de kültürel ve sportif programlarımıza davet ediyoruz. Her yerde güzel bir teveccüh var. Programlarımız takdir ediliyor. Bizlerde kardeşlerimizin enerjileri ile çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" dedi.
Azak, "Milli ve manevi değerlerine bağlı örnek bir nesil yetiştirmenin çabası içerisindeyiz. İnsanların en hayırlısı insanlığa faydası olandır inancıyla çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Hanım komisyonu olarak toplumun temel yapı taşı olan aile kurumu üzerine bilhassa da çocuklar ve gençler üzerine ciddi şekilde eğiliyor ve her türlü programı yapıyoruz. Her bireyin kıymetini biliyoruz. Ahlak ve maneviyatı ön planda tutuyoruz. Amacımız sadece bugün olan bitene göre şekil alan bir gençlik değil, Hz. Yusuf gibi iffetiyle anılacak, Sultan Fatih gibi çağlar açıp çağlar kapatacak, alnı secde iziyle nurlanacak, toplumun seçilen bireyleri olacak gençliği yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.
Başkan Azak, "Umuyorum ki okuyan, düşünen ve kendini bilen ideal bir gençlik oluşumu güçlenerek geleceğe yürür. Tek düşüncemiz bu şimdilik. Yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara yardım etmeyi görev bilen; yardımlaşmayı ve paylaşmayı karakter edinen, söz verdiklerinde sözlerinde duran, her türlü sıkıntılı durumda bile direnip sabreden, kendinin ve yakınlarının aleyhine olsa bile adaleti gözeten bir nesil bir programla yetişmez. Bu programın akabinde okuma grupları ile eğitimlerimiz devam ederken farklı etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımıza desteğini esirgemeyen Kayseri halkına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
(AG-SK)

13.01.2017 13:02:57 TSI
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