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Şehitkamil derbide galibiyet istiyor



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GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in 14. haftasında Araban Belediye Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Kendi evinde puan kaybetmek istemeyen yeşil-siyahlılar, derbide mutlak galibiyet hedefiyle yeşil sahada olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Yeşil-siyahlı Gaziantep temsilcisi Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, kendi evinde konuk edeceği Araban Belediye Spor Kulübü karşılaşmasında 3 puan için mücadele edecek. Derbi, Pazar günü Şehitkamil İlçe Stadında saat 14:00'de oynanacak. Maça ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Halil Uğur, 90 dakika sonrasında kazananın barış, dostluk ve kardeşlik olması temennisinde bulundu. Takımdaki ilgili son durumla ilgili bilgi veren Halil Uğur, "Takımımız, devre arasını çok iyi değerlendirdi. Yeni hocamızla birlikte yoğun bir şekilde çalıştık. Takımımız teknik ve taktik anlamda önemli işler başardı. Oyuncularımızın moral ve motivasyonu çok iyi durumda. Takımımız; idarecisi ve oyuncusuyla 'Şehitkamil' ismini en iyi şekilde temsil etmek adına ellerinden geleni yapacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Taraftarlarımıza 3 puanı armağan etmek istiyoruz

Yeşil-siyahlı Kulübün Antrenörü Seçkin Göksel, müsabaka öncesinde yaptığı açıklamada, "2016-2017 sezonu devre arasını çok çalışarak iyi değerlendirdik. Bu hafta evimizde derbi oynayacağız. Araban Belediye Spor Kulübü maçından 3 puanla ayrılarak taraftarlarımıza derbi galibiyeti armağan etmek istiyoruz. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. 3 puan için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ümit ediyorum ki 90 dakika sonucunda kaliteli bir futbolla hem izleyenlere keyif verir hem de amacımıza ulaşırız" ifadelerini kullandı.

(LO-AOA-Y)



13.01.2017 15:03:57 TSI

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