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Pamukkale Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce kursu

13 Ocak 2017 Cuma, 15:04
Pamukkale Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce kursu
Pamukkale Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce kursu

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz İngilizce konuşma kursları başlıyor.
Pamukkale Belediyesi, Denizli'deki tek akredite kuruluş olarak, Avrupa Gönüllü Hizmeti Akreditasyonu kapsamında yürüttüğü 'Pamukkale'de Gönüllülük Hareketi' adlı proje çerçevesinde Sosyal Farkındalık Eğitimleri ve Ücretsiz İngilizce Konuşma Kursları düzenliyor. İlki geçen yılın son aylarında gerçekleşen kurlar Pamukkale Belediyesi ile Denizli Gençlik Merkezi tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Projede İspanya, Romanya ve İtalya'dan gelen gönüllü eğitmenler çeşitli dönemlerde Denizlili gençlerle İngilizce konuşma ve kültür dersleri veriyor. Kurslara Denizli'de yaşayan tüm 16-25 yaş arasındaki gençler başvuru yapabilirken, kurslara başvuru internet üzerinden yapılacak. Kurslara katılmak isteyenler en geç 16 Ocak Pazartesi günü 23.59'a kadar www.pamukkale.bel.tr adresinden başvurularını yapabilecek. 19 Ocak'ta başlayacak ve 1 ay sürecek olan kurslara Pamukkale Belediyesi'nin Atatürk Caddesi'ndeki ek binası ile Gençlik Merkezi binaları ev sahipliği yapacak. Kursun amacı kişilerin mevcut yabancı dil bilgisini konuşmaya dökebilmesini teşvik etmek olarak belirlenirken, herhangi bir dilbilgisi eğitimi ve İngilizce bilmeyen kişiye dil öğretmeyi amaçlamıyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ise www.pamukkale.bel.tr, Pamukkale Belediyesi Proje Birimi, proje@pamukkale.bel.tr ve 444 9 220 nolu telefondan 1196 dahili numaradan alınabilir.

"Amaç gençlere destek olmak"
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ücretsiz İngilizce konuşma kurslarının ikincisini başlatacaklarını ifade ederek, "Avrupa Gönüllü Hizmeti Akreditasyonu" projesi ile devam eden 'Pamukkale'de Gönüllülük Hareketi' çerçevesinde gençlerin İngilizce konuşmasını sağlamak için kurslar açıyoruz. İlkini geçen yılın son aylarında açtığımız kursta ülkemizde gelen gönüllü eğitmenler ders veriyor. 30'ar kişilik sınıflar halinde gençlere kültürel hizmet veriyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak gençlere ve eğitime büyük önem veriyoruz. Bu tür eğitimlerle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Şartları uyan tüm gençleri kursumuza davet ediyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

13.01.2017 15:08:52 TSI
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