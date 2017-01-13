YEREL HABERLER / ÇANKIRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çemberimde Gül Oya proje sergisi Ilgaz'da açıldı.

Çemberimde Gül Oya proje sergisi Ilgaz'da açıldı.



(Fotoğraflı)



Recep Doğru

ÇANKIRI (İHA) - Ilgaz Şehit Nizamettin Yaman Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 81 ilin 81 kültürüne ait hikâyesinin paylaşıldığı e-twinning 'Çemberimde Gül Oya' sergisi Çankırı ilini Temsilen Ilgaz'da açıldı.

'Çemberimde Gül Oya' Ulusal e-Twinning projesinin 56. Sergisi Çankırı Çemberimde Gül Oya proje koordinatörü Yonca Kayılı tarafından gerçekleştirildi. Serginin açılışı'na Ilgaz Kaymakamı Muhammed Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Serkan Görür, Ilgaz Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Yeğin, AK Parti Ilgaz ilçe Başkanı İsmail Akbak, daire amirleri, okul müdürleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Kaymakam Gürbüz ve beraberindekiler, 81 ilin ürünleri ve kültür değerlerinin sergilendiği stantları gezerek, sergilenen ürünler ve "Çemberimde Gül Oya" projesi hakkında Proje Koordinatörü Yonca Kayılı'dan bilgi aldı.

Kaymakam Muhammed Gürbüz, projenin 81 ilin unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerinin öğrenciler tarafından araştırılıp, bir araya getirilerek sergilendiği bir proje olduğunu, projenin amacının öğrencilere kültürel değerlerimize sahip çıkma bilincini kazandırarak bu değerleri günümüz çocuklarımıza aktarılmasını sağlayarak farkındalık oluşturacağını belirtti.

(RD-BÖ)



13.01.2017 15:20:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER