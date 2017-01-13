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Çanakkale'de su kesintisi

13 Ocak 2017 Cuma, 15:31
Çanakkale'de su kesintisi
Çanakkale'de su kesintisi

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) -Çanakkale'de içme suyu hatlarında yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağı bildirildi.
Çanakkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada; " İçme Suyu hatlarında yapılacak bakım ve yenileme çalışması nedeniyle, Güzelyalı ve Dardanos'ta 17 Ocak 2017 Salı günü 09.00-15.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Kentlilerimizin gerekli önlemleri almaları hususunda önemle duyurulur" denildi.
(UYC)

13.01.2017 15:35:13 TSI
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