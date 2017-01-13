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Kore Büyükelçisinden dostluk ziyareti



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Cho Yun-soo, Ankara'daki büyükelçiliklerle yakın ilişki içerisinde bulunan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki'yi ziyaret etti.

Başkan Tiryaki, Cho Yun-soo'yu beraberindeki Savunma Ataşesi Jaesic Park ve Büyükelçi Müsteşarı Dong-Woo Cho ile birlikte ağırladı. Büyükelçi Cho Yun-soo, görüşmede Türkiye Cumhuriyetinin kendileri için önemine vurgu yaptı.



"Kore şehitleri ve gazilerini unutmadık"

Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan Türk askerlerini aradan geçen yıllara rağmen unutmadıklarını ve her zaman minnetle andıklarını ifade eden Büyükelçi Cho Yun-soo, Altındağ sınırları içerisinde bulunan Kore Parkı'nı bu vefa duygusuyla yenilemek istediklerini Başkan Tiryaki'ye iletti. Altındağ'da bulunan bir parka 'Kore Parkı' isminin verilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Cho Yun-soo, "Aramızdaki dostluk ve Türk milletine olan vefa duygumuz nedeniyle, bu parkı sizin de işbirliğinizle yenilemek ve bir anıt park haline getirmek istiyoruz" dedi. Büyükelçinin teklifini memnuniyetle karşılayan Başkan Tiryaki ise ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Altındağ Belediyesiyle her zaman olumlu işbirliği içerisinde olduklarını da ifade eden Büyükelçi Cho Yun-soo, nezaketinden ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Tiryaki'ye teşekkür etti.

(ZEY-MK-Y)



13.01.2017 16:21:17 TSI

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