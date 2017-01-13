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Fatsa'da görme engelliler için kabartmalı yollar yapılıyor

13 Ocak 2017 Cuma, 17:07
Fatsa'da görme engelliler için kabartmalı yollar yapılıyor
Fatsa'da görme engelliler için kabartmalı yollar yapılıyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesi görme engellilerin yaşam koşullarını hissedilebilir yollar yaparak iyileştiriyor.
Kaldırımlarda ve kavşaklarda yaya geçitleri, görme engelliler için hissedilebilir yollar yaptıklarını belirten Başkan Anlayan, "Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetleri sürekli veriyoruz. Park bahçelerde ve sosyal tesislerde de engelli vatandaşlara kullanım kolaylığı sağlıyoruz ve tüm engelleri kaldırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz modern belediyecilik, sosyal ve kültürel hizmetlerimizde engelli vatandaşlarımızla istişare ederek, onların gündelik hayatını kolaylaştırıcı hizmetler sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımız hayatın bir gerçeği. Sağlıklı insanların dahi bir gün engelli olabileceğini düşünerek hareket etmemiz lazım. Engelliler için yasal zorunluluk haline gelen hizmetleri, biz yerel yönetimler olarak uzun yıllardır vermekteyiz. Görme engelli vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıracak olan hissedilebilir yüzey, görme engelli bireylerin dokunma duyusuna hitap eden ve amaçlarına ilişkin yön değiştirmesini sağlamak ve uyarmak için tasarlanmış kabartmalı yüzey malzemesini belediyemize ait binalarda ve caddelerde uyguluyoruz. Amacımız, görme engelli bireylere, bulunduğu konumdaki veya istikametindeki muhtemel tehlikelere karşı uyarmak ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamaktır" dedi.
Görme engelli vatandaşlardan Güngör Sağ ise yapılan çalışmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, artık yollarda hiçbir yere çarpmadan daha sağlıklı ulaşım gerçekleştirdiklerini söyledi.
(AA-SLH-Y)

13.01.2017 17:12:05 TSI
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