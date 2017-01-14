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Başkan Epcim'den esnafları sevindirecek haber



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Mukaddes Akar Sokağının imar planında olan yolun yapılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı müjdesini verdi.

Mukaddes Akar Sokağında bulunan esnaflar, Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş'ı makamında ziyaret ederek, imar planında geçen yol sorununun çözülmesi için yardım talebinde bulundular.

Bunun üzerine önceki gün HATSO Başkanı Servet Taş ve esnafları temsilen sanat yönetmeni İsmail Akar ile birlikte Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Başka Taş, daha sonra esnafların hazırladığı dilekçe ile yolun imarda olduğuna dair imar planı belgelerini Başkan Epcim'e takdim etti. Bunun üzerine yanına Başkan Yardımcısı Maaz Özdemir'i çağırarak gereğinin biran önce yapılması talimatını verdi. Başkan Epcim'in yanında müjdeli haber ile dönen Başkan Taş ve esnafları temsilen sanat yönetmeni İsmail Akar, bu duyarlılıktan dolayı başkana esnaflar adına teşekkür ettiler.

(FT-ŞAK-Y)



14.01.2017 08:57:31 TSI

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