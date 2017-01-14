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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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İdmanyurdu Spor Voleybol Yıldız Kızlar Takımı galibiyetle başladı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:04
İdmanyurdu Spor Voleybol Yıldız Kızlar Takımı galibiyetle başladı
İdmanyurdu Spor Voleybol Yıldız Kızlar Takımı galibiyetle başladı

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te düzenlenen 2016-2017 yılı Kulüplü Voleybol Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakaları başladı.
İlk maçlarını 2016-2017 Kulüplü Voleybol Yıldız Kızlar kategorisinde Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda oynayan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Voleybol Yıldız Kızlar Takımı 1308 Osmaneli Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan İdmanyurdu Yıldız Kızlar 3 puanı almaya hak kazandı.
2016-2017 Kulüplü Voleybol Genç Kızlar kategorisinde ise ilk maçlarına 15 Ocak Pazar günü çıkacak olan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor'un rakibi yine Osmaneli Belediye Spor Kulübü olacak. Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 14:00'te başlayacak.
(FSİ-Y)

14.01.2017 11:08:50 TSI
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