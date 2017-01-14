YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ziraat Katılım Bankası Malatyalılara hizmet vermeye başladı

Ziraat Katılım Bankası Malatyalılara hizmet vermeye başladı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Emekliler parkı yanındaki hizmet binasında tamamlanan tadilat çalışmalarının ardından Ziraat Katılım Bankası Malatyalılara hizmet vermeye başladı.

Ziraat Katılım Bankası Malatya Şube Müdürü Fatih Kılıç, Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret ederek banka hakkında bilgiler verdi. Şubenin bir haftadır hizmet vermeye başladığını aktaran Kılıç, "Bankamız Genel Müdürlük olarak, sermayesinin tamamı olan 675 milyon TL T.C. Hazinesi tarafından ödenmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun izni ile kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Bankamızın sermayesi bir yıl içerisinde 72 milyon TL artırılarak, ödenmiş sermayesi toplam 747 milyon TL'ye ulaşmıştır. Katılım bankacılığı prensiplerine uygun ürünlerimiz ve alternatif dağıtım kanallarımız ile her zaman müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz" diye konuştu. Katılım bankacılığı hakkında da kısa bilgiler veren Müdür Kılıç, "Faizsiz çalışma prensibine dayanan ve bu prensibe uyan tüm bankacılık faaliyetlerini yürütürken, kar zarar esasına dayandırılan kar payı ile fon toplayan ve ticaret gibi alanlarda fon kullandıran bir bankacılık hizmeti vermekteyiz. Katılım bankacılığı kar ve zarara ortak olmak üzere kişilerden kar payı adı altında para alarak fon ihtiyacını karşılıyor. Yani bir nevi tasarruf sahiplerini verdikleri para kadar banka işlemlerine ortak ediyor. Kar payı ile elde ettiği fonları ticaret ve sanayide değerlendirerek ya da döviz alım satımı yaparak kar elde ediyor. Elde ettiği karı ise kar payı ile bankaya fon sağlayanlar arasında sağladıkları fon oranında dağıtıyor, Malatyalı hemşehrilerimize yeni bir bankacılık anlayışı ile hizmet verecek olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, son yıllarda bankacılık altyapısının olumlu ekonomik değişimlere bağlı olarak geliştiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızda buna bağlı olarak daha fazla bankacılık faaliyeti geliştiriyor. Özellikle katılım bankacılığına vatandaşların yöneliminin arttığını ve bu konuda yeni bankaların piyasaya girdiğini gözlemliyoruz. Bankanızın da katılım bankacılığına başlaması ve Malatya'da şube açması önemli olmuştur. Malatya'da da son yıllarda ekonomik ve ticaret yoğunluğu artmıştır. Katılım şubeniz aracılığı ile sizlerin de Malatyalı vatandaşlarımıza gerek katılım bankacılığı gerekse diğer bankacılık hizmetleri ile esnafımıza, sanatkarımıza ve çiftçimize yeni ufuklar açacağınıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



14.01.2017 11:39:38 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER