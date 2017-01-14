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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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7. Çorlu Kitap Fuarı açıldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:03
7. Çorlu Kitap Fuarı açıldı
7. Çorlu Kitap Fuarı açıldı

(Fotoğraflı)

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ (İHA) - Bu yıl 7.'si düzenlenen Çorlu Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Fuarın ilk gününde Ayşenur Yazıcı ve Gülşah Elikbank kitaplarını okurları için imzaladı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belddiyesi, Orion Alışveriş Merkezi ve Özel Trakya Koleji tarafından ortaklaşa düzenlenen Çorlu Kitap Fuarı'nın 7.'si, Orion Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç: "Kitap insanın gıdasıdır"
Açılış öncesi konuşma yapan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç: "Yazarlarımıza hoş geldiniz diyorum ilçemize şeref verdiler. Büyükşehir belediyemize, Çorlu belediyemize, Orion Alışveriş Merkezi'ne Özel Trakya Koleji'ne, emeği geçen ve katılım sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum. Kitap okumak aslında insanın gıdasıdır. Bir futbol maçına çıkmadan önce, yüzme müsabakasına çıkmadan önce antrenman yapmamız gerekiyor, güçlü bir beyne sahip olmamız için de beyne antrenman yaptıran kitaplardır. Güçlü beyinler için okumamız gerekiyor. 7.'si düzenlenen kitap fuarının açılmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. 10 gün boyunca sürecek olan fuarın Çorlu ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakam Kılıç ve Başkan Baysan kurdeleyi eşleri ile kesti
Kurdelenin kesilmesi ile resmen başlayan kitap fuarının açılışına Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç eşi Meral Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan eşi Sevinç Baysan, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Gürzsoy, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü, Çorlu Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden sorumlu başkan yardımcısı Kemaleddin Avcı, siyasi partilerin temsilcileri birim amirleri, daire müdürleri ve kitapseverler katıldılar.
Çorlu Kitap Fuarında, 16 Ocak 2017 Pazartesi günü Ramis Çınar, Murat Şakiroğlu ve Serkan Karaismailoğlu 17 Ocak 2017 Salı günü Fatih Erdoğan, Onur Caymaz ve Kahraman Tazeoğlu, 18 Ocak 2017 Çarşamba günü Yalvaç Ural, Bilal Sami Gökdemir, Talha Uğurluel, 19 Ocak 2017 Perşembe günü, Göktuğ Canbaba, Görkem Yeltan ve Ayşe Kulin, 20 Ocak 2017 Cuma günü, Ülker Kurtcan, Ali Deniz Uslu - Melih Bozcan ve Haluk Ecevit - Egemen Töreli, 21 Ocak 2017 Cumartesi günü Hulki Cevizoğlu - Canan Düzgan, Müjde Albayrak - Barış Terkoğlu, Başak Kızıltan - Ramis Çınar fuarın son günü olan 22 Ocak 2017 Pazar günü ise Murathan Mungan, Hulki Cevizoğlu ve Ali Deniz Uslu okurları ile buluşarak kitaplarını imzalayacak.
(SŞ-BA-Y)

14.01.2017 12:07:45 TSI
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