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Salihli'de cadde ve sokaklar temizleniyor



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi, yoğun kar ve yağmur yağışlı geçen günlerin ardından gelen güneşli günlerle birlikte ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı.

Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarına ek olarak eriyen karlar ile yağmur sularının cadde, sokak ve kaldırım kenarlarına taşıdığı toprak ve kum gibi atıkları temizleyerek, ilçe merkezini daha yaşanılabilir bir hale getiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında mazgallarda oluşabilecek tıkanmanın önüne geçmek için cadde ve sokak araları ile kaldırım kenarları toprak ve kum atıklarından temizlenip, tazyikli su sıkılarak yıkandı.

Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksoy, Özyurt, Gaziler ve Gümüş Mahalleleri ile Kurşunlu Yolunda temizlik çalışmaları yapıldı. Temizleme çalışmalarını memnuniyetle karşılayan esnaf ve vatandaşlar ise yapılan hizmet nedeniyle Belediye Başkanı Zeki Kayda ile belediye personeline teşekkür etti.

(BA-AY-Y)



14.01.2017 12:18:34 TSI

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