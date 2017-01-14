YEREL HABERLER / ARTVİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Artvin'in yeni Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş göreve başladı

Artvin'in yeni Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş göreve başladı



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Ömer Gümüş görevine başladı.

Artvin'de uzun yıllardır İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Ateş'in Gümüşhane'ye tayini çıkmasının ardından göreve Ömer Gümüş getirildi.

"Artvin'i turizm şehri yapacağız" diyen Gümüş "Kültür ve Turizm olarak, Artvin'in doğal güzelliklerinin yer aldığı, Borçka, Ardanuç, Yusufeli, Şavşat, Arhavi, ağırlıklı olduğu ev pansiyonculuğu, yayla turizmi ve doğa turizmine ağırlık vermek istiyoruz. Tarihi mekanlar olarak öncelikle Artvin Kalesi, Ardanuç Kalesi, Tibet Kilisesi, İşhan Kilisesi, Porta Manastırı ve bunların dışında ilimizde bulunan tarihi binaların turizme kazandırılması konusunda çalışmalar yapacağız" dedi.



Ömer Gümüş Kimdir?

Evli iki çocuk babası Ömer Gümüş, Artvin Şavşat Meydancık Köyü doğumlu, İşletme Fakültesi mezunu, 10 Yıl Sinop, 10 Yıl, Eskişehir, 8 Yıl Bursa ve 1 Yıl İstanbul illerinde farklı kurumlarda il müdürlükleri yapmış. Ömer Gümüş, Kayak Sporu, Yelkenli, Yüzme, badminton, dağcılık gibi sporlarda lisansı bulunuyor.

(HFD-ÖS-Y)



14.01.2017 12:46:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER