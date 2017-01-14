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İHH Şırnak şubesinden battaniye ve gıda yardımı



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Haber : Ayaz Müldür

Kamera : Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şırnak Şube Başkanlığı Silopi ilçesinde 10 engelli aileye gıda ve battaniye yardımında bulundu.

İHH Şırnak Şube Başkanı Serdar Tatar, Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer ile birlikte yardıma muhtaç durumdaki 10 engelli ve yatalak durumdaki ailelere gıda ve battaniye yardımında bulundu. Daha öncede Silopi engelliler derneği aracılığı yardıma muhtaçlara yardım yaptıklarını ifade eden Tatar, şimdi ise 10 aileye gıda ve battaniye malzemesi dağıttıklarını söyledi. Tatar, "Abdullah başkanımızın raporları ile inşallah desteklerimiz daha da artacak. Engelli vatandaşlarımıza yardımları ulaştırıp onlarla ilgileneceğiz. Onların destekçisi olacağız" dedi.

Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma Ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer de "İHH engelli kardeşlerimize ikinci kez yardımda bulunuyor. Engelli kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. ilçemizde yardıma muhtaç engelli vatandaşımız çok olduğu için bu tür yardımlara ihtiyacımız vardır. Engellilerimiz için yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Evleri birer birer ziyaret eden dernek görevlilerine aileler hayır duasında bulundu.

(AYM-AKK-Y)



14.01.2017 13:40:31 TSI

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