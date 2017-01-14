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Artvin'de alzheimer hastası kadından haber alınamıyor



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Tarakçılar Köyü'nde Perşembe günü kaybolan Mine Cebir (72) için Jandarma ve AFAD ekiplerince geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, alzheimer hastası olduğu öğrenilen Mine Cebir'den, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde köydeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Akşam eve dönmeyen Mine Cebir'in eşi Ahmet Cebir (75) ve yakınları, çevrede arama yaptı. Aramalardan herhangi bir sonuç alınamayınca jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi.

İhbarın üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri vakit kaybetmeden köyde ve çevredeki ormanlık alanlarda arama başlattı. 72 yaşındaki 6 çocuk annesi Mine Cebir'in daha öncede kaybolup bulunduğu öğrenildi.

(HFD-ÖS-Y)



14.01.2017 13:41:22 TSI

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