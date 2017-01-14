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Burhaniye'de Halep'e yardım gönderildi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:18
Burhaniye'de Halep'e yardım gönderildi
Burhaniye'de Halep'e yardım gönderildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Fatma Talay
Kamera : Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Diyanet Vakfı Şubesi'nin öncülüğünde düzenlenen Halep'te İnsanlık Ölmesin adlı yardım kampanyası tamamlanırken, yardım malzemesi de yola çıktı, Belediye önünde kurulan çadırda toplanan malzemeler Hükümet Konağı bodrumunda depolanırken. 1 tır ve 1 kamyona yüklenerek dualarla gönderildi.
Burhaniye'de 10 gün önce başlatılan Halep'e yardım kampanyası yoğun ilgi gördü. Battaniyeden, yatak yorgan ve çeşitli giyecek ve yiyecek malzemeleri, Burhaniyeli din görevlileri tarafından bir tır ve bir kamyona yüklendi. Kampanyaya, Kaymakamlık, Belediye ve Müftülük ile tüm kurum ve kuruluşlarla hayırsever vatandaşlar yardımcı oldu. Yüklenen tırlar, dualar eşliğinde Halep'e gönderildi. Kaymakam Hüseyin Öner yaptığı konuşmada," Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi tarafından Ülkemiz genelinde başlatılan " Halep' te İnsanlık Ölmesin " kampanyasına katkıda bulunmak, ihtiyaç sahibi mağdur ve mazlum kardeşlerimizin ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla, Burhaniye Kaymakamlığı öncülüğünde Burhaniye İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Burhaniye Şubesi aracılığıyla 01/01/2017 - 10/01/2017 tarihlerinde planlanan "Halep' te İnsanlık Ölmesin" başlıklı insani yardım ve sosyal duyarlılık kampanyası çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Belediye Başkanlığımızın destekleri, tüm kurum ve kuruluşlarımız ve hayırsever halkımızın katkıları ile verimli ve başarılı bir şekilde tamamlanan yardım kampanyası sonucunda 1 tır ile 1 kamyon dolusu muhtelif yardım malzemeleri ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Halepli kardeşlerimize teslim edilmek üzere yola çıkmıştır. Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Suriye, iç savaşından ve bilhassa Halep kentinden mühacir olan insanlara yardım eli uzatan, onların hüzünlerini paylaşan ve kampanyamıza destek olan başta duyarlı Burhaniye halkına ve hayırseverlerine, Belediye Başkanlığımız yetkililerine, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm çalışanlarına ve bilhassa bu organizasyonu takip eden İlçe Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Burhaniye Şubesi Yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi. Müftü Hacı Öz, yaptığı konuşmada, başarılı bir kampanya olduğunu belirterek, yardımda bulunanlara teşekkür etti. Doldurulan tır ve kamyon, Müftü Hacı Öz'ün yaptığı duadan sonra yola çıktı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç ile daire müdürleri katıldı. İlçedeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndaki kampanyanın da devam ettiği kaydedildi.
(FT)

14.01.2017 13:18:15 TSI
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