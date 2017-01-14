14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de su kesintisi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:38
Denizli'de su kesintisi

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, SCADA sistemi kurulması çalışması nedeniyle muhtelif mahallelerde 16 Ocak'ta su kesintisi yaşanacağı uyarısında bulundu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün kent genelindeki su deposu yenileme ve şehir suyunun tek merkezden izleneceği SCADA sistemi kurulması çalışması dolayısıyla muhtelif mahallelerde su kesintisine gidilecek. Bu kapsamda Merkezefendi ilçesi Sanayi Kavşağında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 16 Ocak 2017 Pazartesi günü, 09.00-22.00 saatleri arasında Sümer, Zafer ve Eskihisar mahallerinde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği kaydedilirken, çalışmaların erken tamamlanması durumunda suyun belirtilen saatten önce verileceği ifade edildi.
(SÇ-SÇ-Y)

14.01.2017 14:41:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 5 YARALI
Pamukkale'de bayat ekmekler çöp olmuyor
YEREL

PAMUKKALE'DE BAYAT EKMEKLER ÇÖP OLMUYOR
Denizli'deki yangın
YEREL

DENİZLİ'DEKİ YANGIN
Denizli'de &quot;Para&quot; oyunu sahnelendi
YEREL

DENİZLİ'DE "PARA" OYUNU SAHNELENDİ
Pamukkale'de balon uçuşları
YEREL

PAMUKKALE'DE BALON UÇUŞLARI

Evlilik Okulu yeni yılın ilk mezunlarını verdi
YEREL

EVLİLİK OKULU YENİ YILIN İLK MEZUNLARINI VERDİ
Pamukkale Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce kursu
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KURSU
Denizli İŞKUR ''Evsiz vatandaşlar'' ile buluştu
YEREL

DENİZLİ İŞKUR ''EVSİZ VATANDAŞLAR'' İLE BULUŞTU