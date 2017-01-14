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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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AK Parti il teşkilatından kan bağışı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:18
AK Parti il teşkilatından kan bağışı
AK Parti il teşkilatından kan bağışı

(Fotoğraflı)

Fadime Vurgun
AKSARAY (İHA) - Aksaray'da, AK Parti il teşkilatı kan bağışında bulundu.
Kızılay'ın kan bağışına çağrı açıklamasının ardından AK Parti il teşkilatı yöneticileri, 15 Temmuz Milli İrade ve Şehitler Meydanında bulunan Kızılay mobil kan bağışı noktasına giderek, kan bağışında bulundu.
AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Kızılay'ın çağrısına kayıtsız kalmayarak destek olmak için kan bağışında bulunmaya geldiklerini söyledi. Karatay, "Biz Türk milleti olarak dünyanın neresinde olursa olsun, bu aziz millet hangi mazlum coğrafyadan bize seslenirse elimizden geldiğince yardım etmenin, yardımda bulunmanın çabası içerisinde olacağız. İnsanı yaşatmanın en temel değerlerinden bir tanesi de bugün yapmış olduğumuz kan bağışı kampanyası. Aksaraylı hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Onlar gerek bizim çağrımızla olsun gerekse de devletimizin çağrısına, kendiliğinden nerede bir ihtiyaç varsa oraya koşmak adına her türlü çabayı gösterdiler. Kan bağışı çok önemli bir kampanya. İnsanın kendinden verebileceği değerli varlıklardan bir tanesidir. Aksaraylıların kendinden beklenenin üstünden bu kampanya'ya destek vereceğini, kan bağışı kampanyasında sadece Aksaray değil, Türkiye'nin en önemli kan bağışı nüfus ölçeğine göre kan bağışı yapan illerden bir tanesi olacağını şimdiden görüyorum" dedi.
(YC-İP-Y)

14.01.2017 16:23:08 TSI
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