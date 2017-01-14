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Finike Belediye kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan vahşi hayvanların geçiş güzergahlarına yem bıraktı. ...

14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:38
Finike Belediye kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan vahşi hayvanların geçiş güzergahlarına yem bıraktı.
Finike Belediye kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan vahşi hayvanların geçiş güzergahlarına yem bıraktı.

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde yüksek kesimlerde kendisini gösteren yoğun kar yağışı sonucunda yemek bulamayan vahşi hayvanlar için belirli noktalara yem bırakılması talimatını veren Başkan Kaan Osman Sarıoğlu, ekiplerin yem dağıtımına kendisi de katıldı. Finike'ye bağlı Yalnız mahallesinde bulunan Sarıkaya mevkiinden başlanan yem dağıtımlarında vahşi hayvanlar için 45 ayrı noktaya yem takviyesi yapıldı. Yapılan çalışma hakkında açıklama yapan Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Türkiye çok çetin ve zor kış şartlarından geçmekte. Tabi Finike ilçemiz de aynı zorlukları yaşıyor. Belki de son 30-40 yılın en zor kışını geçiriyoruz. Finike bir sahil ilçesi olmasına rağmen 400-500 metre rakıma kadar kar inmiş durumda. Sahil ilçeleri olarak biz böyle durumlara alışık değiliz. Bir çok köy yolumuzun yollarını açma çalışmaları yapıyoruz. Köylerde mahsur kalan vatandaşlarımızın yollarını açmak için 24 saat esasına göre çalışma yapıyoruz" dedi.
'Hayvanların aç kaldığını duyup harekete geçtik '
Finike'nin dağlarında yaşayan yabani hayvanlara da dikkat çeken Başkan Sarıoğlu, "Köylerde yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte dağlarda yaşayan yabani hayvanlarımızı da düşündük. Çünkü Finike'de dünyaca ünlü çok ciddi bir doğal çeşitlilik var. Hatta Amerika Başkanı Donald Trump'ın oğlu geçtiğimiz haftalarda Finike'ye gelerek ava çıktı. Buradaki köylülerimizden yaban hayvanlarının aç kaldığını duyduk ve harekete geçtik. Elmalı ve Finike ilçelerimizin tam ortasında yaşayan vahşi hayvanlarımız var. Onlara elimizden geldiğince arpa, buğday, ekmek dağıtmak istedik. Onların geçiş güzergahlarını tespit ederek bu noktalara yiyecek takviyesi yaptık. Yiyecek aramak için yerleşim alanlarına inmek üzere olan hayvan dostlarımızın yiyeceklerini kendi doğal alanlarına getirdik. Peygamberimiz, 'Siz yerdekilere merhamet ediniz ki, göktekiler de size merhamet etsin' diyor. İşte bizler böyle bir dinin mensuplarıyız" ifadelerini kullandı.

14.01.2017 16:43:22 TSI
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