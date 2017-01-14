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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Adliyeye sevk edilen 9 sağlıkçıdan 5'ine tutuklama

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:14
Adliyeye sevk edilen 9 sağlıkçıdan 5'ine tutuklama

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında FETÖ adli makamlara sevk edilen 9 sağlık görevlisinden 5'i tutuklandı.
Mahkemeye sevk edilen sanıklardan, A.Ü.,M.T.,G.G.,M.K.,M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 zanlı mahkeme tarafından adli kontrol şartlarının uygulanması şartı ile serbest bırakılırken, soruşturmalar sürüyor.
4 gün önce gerçekleştirilen operasyonlarda Kamu Hastaneleri Birliği yöneticilerinin de aralarında olduğu 40 kişi gözaltına alınmıştı.
Toplamda iki günde gözaltında olan sanıklardan tutuklu sayısı 13'e çıktı.
(EÖ-ÖK-Y)

14.01.2017 20:17:56 TSI
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