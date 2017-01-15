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Şenkaya Kaymakamı Dereci mahalle ziyaretlerine başladı



(Fotoğraflı)



Bahattin Gözütok

ERZURUM (İHA) - Şenkaya Kaymakamlığına kısa bir süre önce atanan Ömer Dereci, mahalle ziyaretlerine başladı.

Kaymakam Ömer Dereci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cansu Canol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Köksal Bulut ve İl Encümeni Memet Adak ile Gaziler, Bereketli ve Timurkışla Mahallelerini ziyaret etti.

Kaymakam ilk ziyaretine Sarıkamış harekatının başladığı Gaziler (Bardız) mahallesinden başladı. Gaziler mahallesinde bir dizi ziyarette bulunan Dereci mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet edip, sorunları dinledi. Mahalle Muhtarı İsmail Pehlivan'dan mahalle hakkında bilgi alan Dereci, tarihi Bardız Camisi ve Bardız Kalesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hastanede yoğun bakımda yatmakta olan diyaliz hastası Fırat Yavuz'un anne ve babasını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Dereci, Osmanlı saraylarını süsleyen Bardız Kilimi atölyesinde incelmelerde bulunarak Bardız Kilimi hakkında bilgi aldı. Akabinde Gaziler Jandarma Karakolunu ziyaret ederek askerle sohbet etti.

Dereci, incelmeleri esnasında çocuklarla sohbet edip çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Gaziler mahallesindeki ziyaretinin ardından Bereketli ve Timurkışla Mahallelerinde yaşlılar ve yetim çocukları ziyaret ederek mahalle muhtarlarından mahalleler hakkında bilgi aldı.

(BG-AA-Y)



15.01.2017 09:44:18 TSI

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