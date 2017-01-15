15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocasinan'da 3 bin çift 'Evet' dedi

15 Ocak 2017 Pazar, 11:44
Kocasinan'da 3 bin çift 'Evet' dedi
Kocasinan'da 3 bin çift 'Evet' dedi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'da mutluluk bereketi yaşandığını belirterek, 2016 yılı içerisinde toplam 3 bin çiftin evlendiğini söyledi.
Evlilik kurumunun devam etmesi ve aile bağlarının güçlenmesi için projeler üreten Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilikte de örnek olmaya devam ediyor. Yeni evlenen çiftlere 'Nikah Seti', bebeği olan ailelere ise 'Hoş Geldin Bebek Paketi' hediye eden Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerinde yanlarında oluyor. Genç çiftlerin yuva kurması için her turlu fedakarlık örneği gösteren Başkan Çolakbayrakdar ise fırsat buldukça evlenen çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kıyıyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016 yılı içerisinde toplam 3 bin çiftin evlendiğini ve en çok Ağustos ayında nikah kıyma işlemi gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu vurgulayarak, "Kocasinan belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları modern ve nezih bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çiftlere içinde; Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı, ilk imzayı atacakları kalem ve Türk Bayrağı bulunan 'Nikah Seti' hediye ediyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu'nda evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.
(AÖ-Y)

15.01.2017 11:48:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Cüceloğlu'ndan 'Geliştiren Ana-Baba' Söyleşisi
YEREL

PROF. DR. CÜCELOĞLU'NDAN 'GELİŞTİREN ANA-BABA' SÖYLEŞİSİ
Melikgazi'de Semt Pazarlarında Donmuş Meyve ve Sebze Denetimi
YEREL

MELİKGAZİ'DE SEMT PAZARLARINDA DONMUŞ MEYVE VE SEBZE DENETİMİ
Melikgazi'de Verem Hastalığı Konusunda Söyleşi Gerçekleştirildi
YEREL

MELİKGAZİ'DE VEREM HASTALIĞI KONUSUNDA SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Erciyes'te 25 kişilik güvenlik ekibi kuruldu
YEREL

ERCİYES'TE 25 KİŞİLİK GÜVENLİK EKİBİ KURULDU
Hadise Kayserililerle buluştu
YEREL

HADİSE KAYSERİLİLERLE BULUŞTU
Anadolu Oto Galericiler Sitesi genel kurulunda Ekrem Şimşek başkan seçildi
YEREL

ANADOLU OTO GALERİCİLER SİTESİ GENEL KURULUNDA EKREM ŞİMŞEK BAŞKAN SEÇİLDİ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi:
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ:
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi yönetimi 'şehitler durağını' ziyaret etti
YEREL

HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ KASTAMONU ŞUBESİ YÖNETİMİ 'ŞEHİTLER DURAĞINI' ZİYARET ETTİ
Kayseri'deki terör saldırısına tepkiler
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Hanımeller pazarı faaliyetlerine devam ediyor
YEREL

HANIMELLER PAZARI FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR
Kayseri'de Trafikte Tehlikeli Görüntü
YEREL

KAYSERİ'DE TRAFİKTE TEHLİKELİ GÖRÜNTÜ
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR:
Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm resmileşti
YEREL

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM RESMİLEŞTİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde
YEREL

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DR. FATMA KUTLUSOY GÜÇLÜ ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ'NDE
'Sıradışı Martı' oyunu sergilendi
YEREL

'SIRADIŞI MARTI' OYUNU SERGİLENDİ