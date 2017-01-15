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Kocasinan'da 3 bin çift 'Evet' dedi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'da mutluluk bereketi yaşandığını belirterek, 2016 yılı içerisinde toplam 3 bin çiftin evlendiğini söyledi.

Evlilik kurumunun devam etmesi ve aile bağlarının güçlenmesi için projeler üreten Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilikte de örnek olmaya devam ediyor. Yeni evlenen çiftlere 'Nikah Seti', bebeği olan ailelere ise 'Hoş Geldin Bebek Paketi' hediye eden Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerinde yanlarında oluyor. Genç çiftlerin yuva kurması için her turlu fedakarlık örneği gösteren Başkan Çolakbayrakdar ise fırsat buldukça evlenen çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kıyıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016 yılı içerisinde toplam 3 bin çiftin evlendiğini ve en çok Ağustos ayında nikah kıyma işlemi gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu vurgulayarak, "Kocasinan belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları modern ve nezih bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çiftlere içinde; Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı, ilk imzayı atacakları kalem ve Türk Bayrağı bulunan 'Nikah Seti' hediye ediyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu'nda evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

(AÖ-Y)



15.01.2017 11:48:52 TSI

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