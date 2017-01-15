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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Kar ve soğuk hava balık fiyatlarını arttırdı

15 Ocak 2017 Pazar, 13:29
Kar ve soğuk hava balık fiyatlarını arttırdı
Kar ve soğuk hava balık fiyatlarını arttırdı
- Malatya Balık Pazarında son yılların en bereketsiz sezonu yaşanıyor

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Ülke genelinde etkili olan kar ve soğuk hava Malatya'da da balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Yut genelinde aralıksız yağan kar yağışları ve ardından gelen soğuk hava denize açılan tekne sayısını azaltınca tezgahlara düşen balık sayısı da haliyle azaldı. Bu durum balık fiyatlarının yükselmesine neden olurken balıkçı esnafı yüksek fiyatlardan dolayı vatandaşlarını taleplerinin azaldığını belirtti. Yüksek fiyatlardan dolayı vatandaşların balık tezgahlarına yanaşmadığını ifade eden esnaflar Malatya'da son yılların en bereketsiz sonunun yaşandığını kaydetti. En fazla fiyat artışının hamside yaşandığını dile getiren esnaflar, çinakopun fiyatının 25 TL, somonun ve palamudun 15 TL, uskumrunun 8.5 TL, istavritin fiyatının ise 17 TL olduğunu aktardı. Geçe sene vatandaşlara balık yetiştirmekte zorlandıklarını, bu sene ise balık satışının yarı yarıya düştüğünü anlatan esnaflar, havaların ısınmasıyla balık fiyatlarının biraz olsun düşeceğini söyledi.
(BT-SD-Y)

15.01.2017 13:33:27 TSI
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