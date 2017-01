YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sözlü: "Esnaf, şehir ekonomisinin bel kemiğidir"

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana 1 Nolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin genel kuruluna katıldı



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, esnafın sayısının artmasıyla Türkiye'deki huzurun da artacağını söyledi.

Adana 1 Nolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Ziya İşsağ'ın yeniden başkan seçilerek güven tazelediği olağan genel kurulda konuşan Başkan Sözlü, esnafın Adana şehir ekonomisinin bel kemiği olduğunu vurgulayarak, "Kentte büyük ölçekli sanayi kuruluşları, üretim alanları olsa da cadde ve sokaklarda yürüdüğümüzde sağımızda solumuzda gördüğümüz iş yerleri esnafın iş yerleri, ekmek tekneleridir. Onların sayısı arttıkça oralarda teker döndükçe memleket huzura kavuşacaktır" dedi.



"Ekonomik sıkıntılar esnafı olumsuz etkiliyor"

Türkiye'nin son zamanlarda ekonomik olarak iyiye gitmediğini, bu durumun da esnafı ziyadesiyle etkilediğini belirten Başkan Sözlü, "Ülkemizdeki her sorunu, krizi dış mihraklara bağlamak sorunu çözmek yalnızca içerdeki siyaseti kuvvetlendirir. Türk Milleti terörle mücadele noktasında hükümetin ve devletimizin yanında. Ancak ekonomideki sıkıntılar da milletimizin her kesimini etkiliyor" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden bu yana her yıl düzenlenen Adana 1 Nolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi'nin olağan genel kurullarına katılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Kooperatif Başkanı Yusuf Ziya İşisağ, "Katılımları ve esnafın sorunlarını her daim dinleyerek çözüm üretme noktasında hassasiyet gösterdiği için Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ederiz" dedi.

15.01.2017 15:03:36 TSI

