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AK Parti'den Çocuk Bakım Evlerine ziyaret

15 Ocak 2017 Pazar, 15:28
AK Parti'den Çocuk Bakım Evlerine ziyaret

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı Sosyal Politikalar Birimi, Çocuk Bakım Evleri'ni ziyaret etti.
Birim çalışmalarının bir kısmına katılan Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, sosyal devlet anlayışının laftan fazla icraata döküldüğünü görmenin gurur verici olduğunu söyledi.
Çocukların ev ortamında, ev yemekleri ve bakıcı anneler ile huzur ortamında yaşadıklarını görmenin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Kaynarca, "Daha önceki soğuk ve koğuş sistemleri 300 kişinin bir arada yaşadığı yerleri düşündüğümüzde gerçekten çok mesafe alınmış durumda. Devletin gücünü görmek her vatandaşa gurur veriyor. Bizler de Sosyal Politikalar Birimimizin programı dahilinde yerinde görmek istedik. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada yetişip de çeşitli alanlarda başarı sağlamış gençlerimiz de var. Daha fazla ses getirecek başarılar için çalışmaların sürmesini temenni ediyorum" dedi.
Ziyarette Yönetim Kurulu üyeleri Zeynep Eke ve Sinan Şengel de hazır bulundu.
Ziyarette konuşan Zeynep Eke, taşın altına herkesin elini koyması gerektiğini belirterek, "Yönetici arkadaşların bir memur zihniyetinin ötesinde çabaya sahip olduklarını görmek güzeldi. Herkes taşın altına elini koyarsa ülkemizde güzel şeyler olur" şeklinde konuştu.
Ziyaretlerin haftalık olarak sürdürüleceği ve izlenimlerin paylaşılacağı belirtildi.
(AS-SO-Y)

15.01.2017 15:33:23 TSI
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