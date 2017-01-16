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Döşemealtı kendi sahasında ilk mağlubiyetini aldı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kadınlar Futbol 1. Lig'inde Ataşehir Belediyespor'u konuk eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor, kendi evinde Ataşehir Belediyespor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor, henüz maç başlar başlamaz Serra'nın attığı golle öne geçti. Bu dakikadan sonra karşılıklı gollerle geçen ilk yarı 2-2 olarak tamamlandı. İkinci yarıdada nefes kesen mücadele sürdü. Maç sonunda ise gülen tara 4-3'lük skorla Ataşehir Belediyespor oldu. Maçta Ataşehir Belediyespor adına golleri Khatia ve Kader Hançar kaydederken 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'un gollerini ise Serra Çağan, Büşra Demirörs ve Orianica kaydetti.

Öte yandan 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor, hava muhalefeti nedeniyle daha önce ertelenen Karadeniz temsilcisi KDZ Ereğli Belediyespor ile olan maçını gelecek hafta deplasmanda oynayacak.

(SM-Y)



16.01.2017 11:06:00 TSI

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